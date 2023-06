Le iniziative targate Arma Aeronautica

La sezione Arma Aeronautica di Montecassiano, in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, ha intrapreso importanti iniziative per far conoscere l’attività della forza armata. In occasione dell’open day nazionale, ad esempio, ha accompagnato i ragazzi delle medie dell’istituto comprensivo Cingolani alla base di Loreto, dove erano allestite alcune mostre riguardanti il passato e il presente dell’Aeronautica. Nei giorni scorsi, invece, un gruppo di soci e familiari accompagnati dai vicepresidenti Marcello Di Marco e Giuseppe Mangione, si è recato a visitare il 61esimo Stormo di Galatina, sede di una Scuola di eccellenza finalizzata alla formazione primaria di giovani piloti. Per il 15 settembre, in collaborazione con il Comune di Macerata, il gruppo si è adoperato per avere la presenza della banda musicale dell’Aeronautica per un concerto allo Sferisterio. Per chi, avendo prestato o prestando servizio militare, volesse aderire al gruppo è possibile scrivere alla mail [email protected]

re. ma.