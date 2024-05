"Le Kodak chiuse negli scatoloni. Che fine ha fatto il museo?"

"Che fine ha fatto il museo Kodak di Potenza Picena? I reperti sono stati tolti un anno fa perché danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua di quel locale. E adesso, malgrado siano stati restaurati, non sono comunque esposti". Lo denuncia la lista civica di centrosinistra "Comunità, Ecologia, Progresso", coordinata da Richard Dernowski (foto).

"Nel 2014, nella fototeca Grandinetti, fu inaugurato un museo Kodak con reperti raccolti da Enzo Romagnoli, in oltre 46 anni di ricerche, e donati al Comune – spiega Dernowski –. Si trattava di 220 apparecchi fotografici d’epoca, funzionanti. Però, ad agosto 2023, lui si è trovato costretto a togliere le Kodak dalle teche in quanto gravemente danneggiate dall’umidità presente nella struttura che le ospitava. Sono state riscontate muffe, ossidazioni e ruggine". E inevitabilmente ciò ha avuto ripercussioni sull’esposizione. "Romagnoli si è adoperato per riparare i danni: ha raschiato la ruggine e le ossidazioni, ha rincollato le pelli e verniciato le sezioni – riprende Dernowski –. Tutto a sue spese. A marzo Romagnoli ha scritto al sindaco Tartabini che gli apparecchi fotografici, riparati, sono stati sistemati in scatole catalogate, ma devono essere aperte al più presto in ambienti idonei per evitare che si rovinino definitivamente. E ha raccomandato al Comune l’acquisto di deumidificatori professionali. Ma non ha ottenuto nemmeno una risposta, nonostante tre richieste protocollate".