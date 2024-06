Le liste di Fiordomo al ballottaggio con Bravi

Divisi in campagna elettorale, hanno trovato l’intesa le sei liste di "Progetto Civico" della coalizione di Francesco Fiordomo, giunto terzo, e le cinque liste della colazione del sindaco uscente Antonio Bravi per il ballottaggio con il candidato del centro destra Emanuele Pepa. In una nota Progetto Civico spiega il perché di questa intesa partendo dal risultato elettorale: "La coalizione ha ottenuto quasi 3mila voti, il 25 per cento, non sufficienti, per poco, per andare al ballottaggio. Ne abbiamo preso atto, accettando il responso. L’obiettivo era di andare avanti, non è stato centrato ma, assorbita la delusione, non possiamo che essere soddisfatti del percorso compiuto. In poco più di tre mesi abbiamo messo insieme una squadra coesa, ricca di esperienze diverse e dinamiche, con tanti giovani che rappresentano una risorsa per la città. Abbiamo un programma serio e innovativo, con una visione, preparato con cura e con l’apporto di tanti cittadini e di persone esperte".

Mercoledì sera, le liste di "Progetto Civico" si sono incontrate e hanno convenuto che "il risultato non spegne l’entusiasmo e la voglia di impegnarsi. Il nostro Progetto Civico sente la responsabilità di rappresentare i 3mila recanatesi che ci hanno dato fiducia. Il nostro candidato Francesco Fiordomo è stato contattato da Antonio Bravi per un incontro, nel quale abbiamo espresso questo orientamento. Si parte dal programma per Recanati: rilancio del centro storico, più attenzione alle periferie, sicurezza (videosorveglianza da aumentare e servizi serali e notturni della polizia locale), miglioramento della pulizia, del decoro urbano e delle manutenzioni, un modo diverso di intendere le politiche culturali e turistiche, attenzione al sociale e nuova organizzazione Ircer. Il sostegno del Progetto Civico al candidato Bravi deve portare a una accelerazione, a una spinta che faccia crescere la città. Si parte inoltre dalla buona amministrazione: diverse valutazioni e toni esagerati e troppe volte offensivi da parte dei sostenitori di Bravi, accaniti contro Fiordomo, non ci impediscono, in modo serio e responsabile, nell’interesse della città che amiamo, di valutare i percorsi amministrativi e di distinguere tra le amministrazioni che hanno fatto crescere Recanati e risanato il bilancio, e gli amministratori che hanno rischiato di portare Recanati al dissesto economico, raggruppati nello schieramento che candida Pepa". La nota termina con la dichiarazione di disponibilità, quindi, di tutte le sei liste di Fiordomo a un accordo.

Pepa invece ha riunito l’altra sera tutti i candidati, presente anche Francesco Acquaroli, ringraziandoli del risultato. "Andiamo diritti al ballottaggio. Per noi la scelta è chiara: nessun apparentamento, non cerchiamo alleanze, ci interessa soltanto mantenere la parola data ai recanatesi". Pepa avverte "un vento di inciuci che fa dimenticare tutto: chi fino a pochi giorni fa si è contraddistinto per scontri e divisioni, per insulti anche personali, ora dimentica tutto e parla di alleanze per il bene della città. Recanati merita una politica trasparente, non giochi di palazzo".

Asterio Tubaldi