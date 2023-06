Le lotte da sindacalista e operaio all’ex Cecchetti

Il diario di un operaio comunista, un sindacalista e amministratore oggi in pensione che ha vissuto e lottato per la costruzione di un’Italia moderna e democratica. È "La mia storia nella Storia", volume di Umberto Pancotto curato dal giornalista Romolo Sardellini che è stato presentato ieri in una tavola rotonda in Provincia, a Macerata, a cui hanno preso parte i sindacalisti Elio Cerri, Daniele Principi, Carlo Cesca e il vice presidente dell’Anpi Mario Mosciatti. Umberto Pancotto (al centro nella foto), nato a Montecosaro nel 1935, racconta nel volume, di cui Rosetta Martellini ha letto alcuni significativi passaggi, dai bombardamenti nel maceratese di cui fu testimone alle lotte sindacali, passando per la passione politica, la leva e le difficoltà incontrate in quegli anni per via dell’iscrizione al Pci. Romina Maccari, introducendo la tavola rotonda di presentazione, ha sottolineato l’importanza della Costituzione italiana, "la più bella del mondo, popolare nello spirito, comprensibile da tutti e vicina al popolo". Buona parte della pubblicazione è dedicata al periodo di lavoro all’ex Cecchetti, fabbrica civitanovese in cui Umberto ha lavorato quasi tutta la vita ricoprendo ruoli di primo piano come esponente del consiglio di fabbrica e come rappresentante e portavoce Fiom. Tra le tante battaglie combattute in quegli anni, risaltano in particolare quelle per la mensa e la rimozione dell’amianto. Le lotte sindacali e politiche non sono le sole: vengono ricordati anche l’impegno come amministratore pubblico a Montecosaro, quello di sostenitore e attivista Anpi e, non da meno, quello in aiuto della propria famiglia. "Scrivere queste memorie non era facile. La mia storia l’ho fatta con voi" ha aggiunto Umberto Pancotto ringraziando il giornalista e i tanti presenti.

Lorenzo Fava