Le madri di ragazzi autistici in un calendario

Nel cuore delle Marche l’associazione Omphalos, da anni impegnata nel sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi autistici, ha lanciato un’iniziativa che va oltre la semplice sensibilizzazione: un calendario speciale, realizzato da dodici madri di ragazzi autistici, che celebra non solo il loro ruolo di caregiver, ma anche la loro identità di donne. L’idea nasce quasi per caso da Fabrizio Principi, vicepresidente dell’associazione, e da sua moglie Cristiana, che racconta con emozione come l’iniziativa abbia permesso a molte madri di ritrovarsi e riscoprirsi. "Non siamo solo mamme di ragazzi con autismo, siamo anche donne" afferma Cristiana, sottolineando come spesso, tra terapie e impegni quotidiani, il tempo per prendersi cura di sé venga meno. Il progetto, sostenuto dal Comune di Recanati e dall’assessore ai servizi sociali Emanuela Pergolesi, con la collaborazione della fotografa Susi Mengoni, lo studio fotografico Obbiettivo Foto di Franco Gulli e il sostegno del Gruppo Editoriale Eli, ha subito ottenuto un grande riscontro. "Volevamo che questa iniziativa non si esaurisse in un semplice calendario, ma che diventasse un’occasione per sensibilizzare tutta la cittadinanza sul tema dell’autismo e della disabilità – spiega l’assessore –. Queste donne ci insegnano ogni giorno il valore della resilienza e della determinazione, ed è nostro dovere supportarle". La mostra fotografica, che sarà inaugurata il 2 aprile in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, offrirà uno sguardo intimo sulle protagoniste del progetto. "Durante i set fotografici ci siamo riscoperte, abbiamo ricominciato a guardarci allo specchio e a riconoscerci per quello che siamo" racconta Cristiana con commozione.

L’iniziativa non si ferma qui. Il 5 aprile, nell’aula magna di Recanati, sarà presentato il calendario il cui ricavato sarà destinato alla costruzione del nuovo Centro Blu Infinito, un polo d’avanguardia per l’accoglienza e l’assistenza di ragazzi autistici. "Questo progetto è un sogno che sta prendendo forma e il sostegno della comunità è fondamentale" afferma Benito Mariani, presidente del consiglio comunale. Anche il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha voluto esprimere il suo sostegno: "L’autismo è una realtà che non possiamo ignorare. Queste splendide mamme hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e noi come amministrazione siamo al loro fianco. Blu Infinito è un progetto di grande respiro e importanza per il nostro territorio, da imitare per il valore che porta alle famiglie recanatesi e non solo, famiglie davvero fortunate ad avere accanto l’associazione Omphalos".

Asterio Tubaldi