"Le maestre che hanno cambiato il mondo"

"Quali esiti concreti ha prodotto la straordinaria stagione pedagogica che abbiamo ricostruito insieme in questi due giorni?". Con questa domanda il professor Juri Meda, presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata, nonché docente all’ateneo maceratese, ha invitato alla riflessione chiudendo il convegno nazionale dedicato a "Le maestre della Repubblica", ospitato nella biblioteca Mozzi Borgetti.

Un convegno incentrato su 14 figure di insegnanti elementari italiane "tra antifascismo, educazione democratica ed emancipazione di genere nel secondo dopoguerra": Margherita Zoebeli, Anna Marcucci Fantini, Sara Cerrini Melauri, Luisa Tosi, Lina Tridenti, Linda Criscuolo, Giovanna Legatti, Maria Luisa Bigiaretti, Dina Bertoni Jovine, Carmela Mungo, Alba e Lia Finzi, Idana Pescioli, Anna Maria Princigalli, Marcella Dallan. "Se fossimo anche noi inclini al ‘pessimismo cosmico leopardiano’ – ha detto il professor Meda, curatore scientifico dell’evento assieme alla dirigente scolastica Emanuela Tarascio, responsabile del Movimento di cooperazione educativa della provincia di Macerata –, potremmo rispondere negativamente a quella domanda. Eppure questi fulgidi esempi sono lì oggi come allora a indicare la via per agire sulla realtà educativa circostante, rideterminandola continuamente senza accettarla supinamente e migliorandola, perlomeno per quella infinitesimale porzione di essa che ci è affidata. Quelle donne hanno cambiato il mondo cambiando il proprio mondo: Doccia, Odolo, Coldigioco (di Apiro; ndr), il quartiere Trullo. Sono andate oltre rimanendo saldamente ancorate alla piccola realtà nella quale avevano scelto di impegnarsi. Mettiamoci al lavoro. Se loro hanno potuto fare ciò che hanno fatto, perché noi non dovremmo farcela? Non accampiamo la scusa che i tempi sono cambiati, perché non possiamo dimenticare che il tempo nel quale queste donne coraggiose si trovarono ad agire non fu loro favorevole, ma avverso. Se vogliamo consegnare agli insegnanti e agli alunni di domani una scuola migliore – come esse hanno fatto con noi – dobbiamo impegnarci profondamente, proprio a partire dalla scuola nella quale lavoriamo ogni giorno".

Un’esortazione, quella del professor Meda, rivolta non solo all’affollata platea di insegnanti e studentesse di Scienze della Formazione, ma anche a tutti gli operatori del mondo dell’istruzione chiamati a "fare rete, a essere comunità, non singole monadi in balìa di una società omologante e competitivizzante", e sospinti dalla "bellezza di essere insegnanti, dall’amore per l’insegnamento non come mero adempimento professionale, ma come missione etico-civile", seguendo l’esempio delle "Maestre della Repubblica". Il convegno organizzato da Istituto storico, Mce e Comune di Macerata aveva il patrocinio, fra gli altri, del Consiglio regionale delle Marche e dell’università di Macerata.

Mauro Grespini