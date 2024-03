Le maestre della Repubblica, il convegno

Tutto pronto a Macerata per il convegno su "Le maestre della Repubblica" che si tiene venerdì e sabato nell’auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti. Al centro della "due giorni" le figure di 14 insegnanti della scuola elementare del secondo dopoguerra che, "tra antifascismo, educazione democratica ed emancipazione di genere", decisero di trasmettere valori di pace, democrazia e giustizia a quelle bambine e a quei bambini che sarebbero divenuti i primi cittadini della nuova Italia repubblicana. Dopodomani alle 14 si comincia con i saluti istituzionali, fra cui quello del professor Juri Meda, docente Unimc e presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Macerata, ente promotore del convegno. Alle 15 la storica Monica Galfré – introdotta da Anna Ascenzi, vice direttrice del Dipartimento di Scienze della formazione dell’ateneo maceratese – apre i lavori parlando della scuola elementare italiana all’interno della quale operarono quelle maestre. Quindi, via alla prima sezione, presieduta da Paolo Coppari, vice presidente dell’Istituto storico. Saranno presentate le figure di Margherita Zoebeli, Anna Marcucci Fantini, Sara Cerrini Melauri, Luisa Tosi, Lina Tridenti, Linda Criscuolo e Giovanna Legatti. Al termine di questa parte Nicoletta Lanciano del Movimento di cooperazione educativa di Roma illustrerà la mostra "Tessendo dentro e oltre il limite: voci corpi e territori delle maestre romane del Movimento di cooperazione educativa". La seconda sessione, in programma sabato dalle 9, sarà presieduta da Lucia Paciaroni, docente di Storia dell’educazione all’Università di Macerata. Si parlerà di Maria Luisa Bigiaretti, Dina Bertoni Jovine, Carmela Mungo, Alba e Lia Finzi, Idana Pescioli, Anna Maria Princigalli e Marcella Dallan. Al termine Annalisa Cegna, direttrice scientifica dell’Istituto storico, presenterà le proprie conclusioni.

m. g.