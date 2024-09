"Le malattie mentali raccontate dalle star"

"Io sono un po’ matto e tu?" è il film del regista Dario D’Ambrosi che racconta in modo originale, attraverso gli attori del Teatro Patologico e un cast d’eccezione composto da Claudio Santamaria, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Raoul Bova ed Edoardo Leo i disturbi psichici di cui soffrono milioni di italiani. Oggi, alla presenza di Claudia Gerini, alle 21.30 sarà in anteprima nazionale al cine-teatro Rossini per il Civitanova Film Festival. L’uscita nei cinema è prevista il 7 ottobre.

D’Ambrosi, non è facile portare sul grande schermo i disturbi del comportamento…

"È stato un grandissimo progetto unire un cast stellare come questo a trenta attori disabili psichici. Gli attori vip hanno avuto pazienza, ma soprattutto delicatezza e sensibilità, sapevano che stavano lavorando con ragazzi anche sotto psicofarmaci e non è facile. Per me questo è un po’ il successo di questo film. Secondo me è carina l’idea: questi vip soffrono di disturbi e i miei ragazzi disabili sono tutor psichiatrici in grado di curarli. Era difficile mettere insieme tutti questi attori, infatti dico sempre che il film è stato girato in 24 ore, è un miracolo del cinema italiano".

Può svelarci qualcosa

"È un film semplice, umile, ma che dà un messaggio molto grande della situazione psichica in Italia. Quando il pubblico leggerà i dati che porto sullo schermo, rimarrà sconvolto e rifletterà. Le patologie che ho inserito non sono psicotiche o schizofreniche ma coinvolgono ognuno di noi: l’insonnia, la ludopatia, l’anoressia, l’ossessione della paranoia, il fissarsi per la pulizia e l’ossessione del sesso. Sono argomenti che ci toccano personalmente. Quello che voglio dimostrare andando all’Onu il 3 dicembre è che la teatroterapia non è prendere quattro matti e metterli sul palco. Essa influisce positivamente non solo a livello emotivo nei ragazzi malati di mente, ma soprattutto a livello cerebrale. Ssarà una grande scoperta e un aiuto per migliaia di famiglie. Tanti mi ringraziano, perché da quando i figli vengono al Teatro Patologico sono tornati a dormire la notte. Ciò mi fa capire il lavoro straordinario di questo teatro. In Italia ci sono 17 milioni di persone che soffrono di un disturbo psichico come quelli che racconto in “Io sono un po’ matto e tu?“. Se vicino a questa cifra aggiungiamo un familiare arriviamo a 34 milioni: 2/3 della popolazione italiana è a contatto diretto o indiretto con un disturbo psichico".

Perché ha scelto di fare l’anteprima a Civitanova?

"Sono felice della prima qui a Civitanova, me l’hanno richiesta in tutta Italia ma ho scelto questo Festival perché c’è un direttore, Michele Fofi, con una grande sensibilità e delicatezza. Uso sempre questi termini, poiché lavorare con questi ragazzi disabili è un onore, una ricerca, non sono accademici".

Lisa Grelloni