"Alle famiglie che si trovano nella stessa nostra situazione diciamo di non vergognarsi, di venire a provare quest’esperienza perché è un’iniziativa che può migliorare la vita dei propri figli". Lo dicono due mamme dei ragazzi con disabilità che aderiscono a ‘Spazio 2019’, un progetto messo in piedi dalla collaborazione tra il Comune di Montecosaro, tramite l’assessorato ai Servizi sociali, e l’Anffas di Civitanova. L’iniziativa ha luogo nei locali montecosaresi dell’associazione, in via Tangenziale, ed è rivolta principalmente agli studenti delle scuole primarie e secondarie, impegnati nel pomeriggio (dalle 15 alle 19) in attività ricreative. "Li portano a fare merenda, a prendere una pizza, oppure a fare in giro – spiegano soddisfatte le due madri –. Un figlio disabile comporta impegni fisici, economici e mentali ma quest’iniziativa ci dà sollievo. Perciò, crediamo che valga la pena sperimentare ed è il consiglio che diamo ad altre famiglie. Siamo liete che a Montecosaro si faccia molto per i disabili". Le novità dell’edizione attuale di ‘Spazio 2019’ riguardano l’incremento delle ore in cui è attivo il servizio e il trasporto pubblico gratuito e a domicilio.

Francesco Rossetti