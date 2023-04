Le mamme sole possono ricevere aiuti economici

A Porto Recanati sarà possibile, per le madri sole (con a carico dei figli minorenni), fare richiesta per ricevere degli aiuti economici. Lo rende noto il Comune in un avviso pubblico. Nell’atto, l’ente spiega che potranno fare richiesta le "ragazze madri in condizioni di difficoltà, con a carico uno o più figli minori, o madri di figli minori riconosciuti, ma che non convivono con l’altro genitore. Valore Isee minorenni non superiore a 20mila euro". Oltre a ciò, le famiglie potranno anche fare domanda per dei contributi che sostengano i costi di una terapia psicologica di supporto ai figli adolescenti tra i 10 e 18 anni. Le spese sostenute si devono riferire al periodo tra "luglio 2022 a agosto 2023, da professionisti abilitati e iscritti all’albo degli psicologi. Valore Isee minorenni non superiore a 30mila euro". La domanda di partecipazione dovrà essere presentata telematicamente (www.ambitosociale14.it), entro le 23.59 del 12 maggio.