Le mani nel cuore, il libro di Varagona su Marcelletti

Oggi alle 18 nell’aula didattica-laboratorio La Tela del B & B Antichi Gelsi, a Treia, si terrà un incontro culturale che ha come comun denominatore il cuore. Verranno, infatti, presentati il libro "Le mani nel cuore" di Vincenzo Varagona e una serie di manufatti artigianali del laboratorio di tessitura La Tela. Edita da Vydia editore, la pubblicazione "Le mani nel cuore" racconta la storia e la vita del cardiochirurgo marchigiano Carlo Marcelletti a 15 anni dalla sua scomparsa. Nato a Moie nel 1944, vissuto per alcuni anni ad Ancona e morto a Roma nel 2009, dopo la laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Marcelletti torna per qualche tempo negli Stati Uniti dove aveva trascorso un anno come studente liceale. Questa nuova e differente esperienza è determinante per la sua formazione tanto da farlo diventare conosciuto e apprezzato in Italia, in Europa e nel mondo per aver ottenuto ottimi successi sulla cura delle malformazioni cardiache neonatali che hanno permesso di salvare la vita a moltissimi piccoli pazienti. Su di lui si racconta che chiamato per emergenze in numerosi Paesi venisse trasferito, con la sua équipe, nel luogo dell’intervento e fatto salire in auto non appena sceso dall’aereo, bypassando così i controlli doganali. I piccoli pazienti da lui salvati ora hanno poco più di 40 anni e i giovanissimi medici della sua équipe sono ora primari di cardiochirurgia in Italia e nel mondo. "Queste pagine – dice l’autore del libro – rappresentano un gesto di giustizia nei confronti di un uomo che, nonostante professionalità e fama, non è stato fortunato. Voleva cambiare la sanità in una regione difficile come la Sicilia, ma gli è stato impedito, con pesanti minacce. Viene arrestato, con accuse gravissime e mai dimostrate, perché la sua fine, avvenuta nel 2009, interrompe il corso della giustizia". La presentazione è organizzata dal Museo della tessitura-La Tela e l’associazione Arti e Mestieri di Macerata per il ciclo di incontri Trame Mitiche, che vuole legare la figura del cardiochirurgo Marcelletti a una mostra di opere nate dalle mani e dal cuore di artisti e artigiani del territorio. Ingresso gratuito. Prenotazione al 3284651371.