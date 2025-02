Le Marche a Sanremo. Viaggio tra cinema e storia nei giorni del Festival

Non solo la patria della musica, il Festival di Sanremo conta anche un Villaggio crocevia di culture, tradizioni e storie. Proprio dove quest’anno ci saranno le Marche, grazie a un accordo siglato dalla Camera di commercio e dalla Regione con le istituzioni locali e la Rai. Per l’occasione mercoledì prossimo, alle 17, verrà inaugurata un’installazione (temporanea) visitabile a Villa Ormond, in corso Felice Cavallotti, che celebra sia il fascino delle antiche osterie marchigiane, nel periodo del primo Novecento fino agli Anni 70, sia il legame con il grande cinema d’autore. Un percorso evocativo fatto di arredi originali, manifesti, fotografie d’epoca e oggetti simbolo della convivialità di un tempo, per raccontare la cultura e le tradizioni enogastronomiche. Il progetto è stato presentato questo mercoledì nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, alla presenza del sindaco Alessandro Mager, degli assessori al Turismo di Comune e Regione, Alessandro Sindoni e Luca Lombardi, dell’assessore al Turismo della Regione Liguria, Enrico Lupi, del presidente Camera Commercio Riviera di Liguria, il senatore Gianni Berrino, del direttore Rai Produzione Giancarlo Milano e del direttore de "Il Villaggio del Festival", Giuseppe Grande. Con loro, il presidente della Camera di commercio marchigiana Gino Sabatini e, da remoto, l’assessora regionale alla Cultura e agli Eventi, Chiara Biondi. Si attendono ora i dettagli del programma, che "spazierà dalle liriche di Leopardi in musica a tour virtuali per le Grotte di Frasassi – le parole di Sabatini (nella foto) – valorizzeremo le Marche. Vogliamo farle scegliere come meta ricca di eccellenze culturali, gastronomiche, paesaggistiche già per le vacanze di Pasqua, che quest’anno cadranno in giornate potenzialmente molto favorevoli climaticamente". Il progetto vedrà la collaborazione con Radio2. Il giornalista marchigiano Michele Monina curerà infine le interviste con i cantanti in gara in visita al Villaggio.