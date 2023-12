Le Marche di Sisto V e l’Asia Orientale al convegno

Alessandro Valignano (Chieti 1539-Macao 1606), un giovane nobile teatino del Rinascimento – diventato gesuita dopo aver studiato all’Università di Padova, quindi a Roma, è stato un vero ponte tra Oriente e Occidente – ieri non a caso al centro dell’importante convegno storico relativo alle Marche di Sisto V in rapporto con l’Asia Orientale. Tale brillante figura di missionario è stata tratteggiata dal professor Giovanni Pizzorusso, dell’Università di Pescara, già autore di un significativo saggio per il Dizionario Biografico degli Italiani (Treccani). "Il determinato 27enne Valignano è stato l’unico italiano ad operare in un delicato campo di prevalente pertinenza – allora – dei portoghesi. Egli ha utilizzato la strategia delle "ambascerie" (di cui ha scritto anche l’umanista di San Ginesio Guido Gualtieri), per far conoscere l’Europa del ‘500 ai giovani aristocratici giapponesi, prestando molta attenzione alla loro cultura e ai loro riti. Il primo a sbarcare in Giappone è stato – come noto – il grande Francesco Saverio. Valignano arrivò in Giappone nel 1579. A Nahasaki vi giunse nel 1590 con 17 gesuiti, entrandovi come ambasciatore del viceré dell’India. Impiantò subito una tipografia, con cui nel 1591 produsse il primo libro in giapponese romanizzato. Col sistema delle "ambascerie" i giovani nobili del Sol Levante vennero portati a conoscere Roma, le Corti nelle varie città. le arti, la civiltà europea e la fede cristiana. Tornarono a casa con una nave stracarica di doni. Nel 1603 in Giappone c’erano già due-trecentomila cristiani. La professoressa Michela Catto (Università di Torino) ha focalizzato la "vocazione missionaria gesuita", mentre Marco Rochini (IsemUniversità Cattolica, collegato in video) ha trattato il "rapporto letteratura e teologia". Carlo Pelliccia (Università di Lisbona) ha relazionato sulla missione di Tensho, Sisto V e Gualtieri. Il professor Vincenzo Catani, Direttore dei Musei sistini, ha riassunto la significativa apertura missionario del Papa marchigiano (già Vescovo di Fermo). Ha portato il saluto ai convenuti l’arcivescovo attuale, monsignor Rocco Pennacchio. Per il Comune Gianluca Crocetti e Maria Luce Centioni (Teatri). Marco Musillo (Istituto OrienteOccidente) ha rimarcato l’importanza del "cambio d’abito" adottato in terra giapponese. Molto interessante la relazione del collezionista di oggetti da viaggio Antonio Volpini, che ha fatto rivivere il sistema delle Stazioni di Posta e le diligenze dei viaggiatori di rango, con tanto di scrittoio al seguito.

Ennio Ercoli