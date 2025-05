Le Marche e la Resistenza. Al centro i lavori degli studenti

Appuntamento oggi in Aula Verde al Polo Pantaleoni con il convegno regionale di studi "Il ruolo della Resistenza marchigiana nella guerra di Liberazione: bilanci storiografici e nuove prospettive di ricerca", organizzato per l’80º anniversario della Liberazione dall’Istituto Storico della Resistenza di Macerata e dagli altri istituti storici marchigiani aderenti alla Rete Parri. Studentesse e studenti delle classi del Liceo scientifico G. Galilei di Macerata presenteranno i lavori realizzati per l’occasione; poi via alla sessione mattutina, coordinata da Fulvio Cammarano, presidente dell’Ism Ancona, dedicata ai protagonisti della lotta partigiana nel pesarese e nel maceratese. Nella sessione pomeridiana, coordinata da Paolo Coppari, vice-presidente dell’Isrec Macerata, l’analisi delle peculiarità assunte dalla Resistenza sul territorio marchigiano. Presentato anche il progetto di storia digitale "Memorie di Marca". Il convegno ha il patrocinio della Prefettura di Macerata, dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri, del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma, della Confederazione Italiana fra le Associazioni Combattentistiche e Partigiane, di Anppia, Anmig, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, della Cgil Marche, della Svi Marche, della Casa della Memoria di Servigliano e della Casa della Memoria di Urbisaglia. Il convegno è riconosciuto come attività di aggiornamento del personale scolastico con attestato di partecipazione. Info 331-8054538 (Isrec Macerata); 338-1389515 (Juri Meda, coordinatore del comitato organizzativo); istituto@storiamacerata.com.