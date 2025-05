Le Marche e la scenografia: un legame da riscoprire

Comincerà il 9 maggio "Prima scena", il festival dedicato alla scenografia che avrà un ricco programma fino a settembre, coinvolgendo sei città marchigiane: Potenza Picena, Senigallia, Urbino, Montefiore dell’Aso, Macerata, Ascoli. È quanto presentato in Regione alla presenza dell’assessore alla cultura Chiara Biondi, del direttore artistico Giancarlo Basili e di Mauro Mazziero, presidente dell’associazione Centro Culturale.

"Il festival – ha affermato l’assessore Biondi – è un’occasione straordinaria, innanzitutto per far conoscere le eccellenze marchigiane, nelle quali rientra la scenografia". "Le Marche – ha affermato Basili – sono la culla della scenografia. Prima scena che vuole far conoscere le radici marchigiane della scenografia". "Questo festival - ha spiegato Mazziero - è nato da una mia intuizione. I più grandi scenografi dal ‘600 fino ai giorni nostri sono nati nelle Marche".

Ecco il programma. Il 9, 10 e 11 maggio ci sarà a Potenza Picena un tributo a Ferdinando Scarfiotti. Saranno proiettati i film "Toys" e "Il conformista", con l’intervento del regista Marco Tullio Giordana. Sarà inaugurata la mostra di Anton Giulio Mancino con bozzetti e foto della famiglia Scarfiotti, oltre al concerto del Quintetto Gigli sui temi delle colonne sonore. A Senigallia, il 31 maggio, la conferenza dello chef stellato Errico Recanati dal titolo "La scenografia del piatto". Il primo giugno il concerto "Milleluci", che vedrà sul palco Emilia Zamuner, Massimo Moriconi, Ellade Bandini ed Ettore Carucci.

Urbino ospiterà il 10 giugno una conferenza sulla scenografia teatrale all’Accademia di Belle Arti e una mostra delle opere inedite di Simone Massi. Il 7 e 8 agosto Montefiore dell’Aso accoglierà i visitatori con tour guidati al Centro di documentazione scenografica. A settembre, a Macerata, verrà allestita la mostra "From Sketch to Screen" a cura di Tommaso Gomez. Il festival si concluderà ad Ascoli: il 26 settembre si terrà una lezione di Basili alla Scuola di Ateneo di Architettura e Design, il 28 al teatro dei Filarmonici lo spettacolo "Centomila, uno, nessuno – La curiosa storia di Luigi Pirandello".