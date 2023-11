Le Marche e l’architettura al Centro Studi Maceratesi

"Il Maceratese e le Marche centro-meridionali tra Impero e Papato (Secoli X-XII)". Questo il tema del 58° convegno annuale del Centro Studi Maceratesi, di cui è presidente il professor Alberto Meriggi, che si terrà al teatro delle Logge Anita Cerquetti di Montecosaro sabato 18 e domenica 19 novembre. Apertura lavori, alle 9, da parte di Meriggi e saluti del sindaco. Relatori del mattino: Tommaso di Carpegna Falconieri dell’Università di Urbino, che introdurrà il tema trattato; Nicola D’Acunto (Università Cattolica di Milano) si occuperà dei "Diplomi imperiali per le Marche centro-meridionali (sec. IX-XIII)"; Umberto Longo (Università Sapienza di Roma: "L’Abbazia imperiale di Farfa e i suoi rapporti con le Marche nei secoli XI-XII"; Francesco Pirani (Università di Macerata): "L’invenzione della Marca di Ancona: circoscrizioni e poteri pubblici". Alle 15 il saluto dell’arcivescovo Rocco Pennacchio. Relatori: Umberto Moscatelli (UniMc): alle radici della Marca medievale tra fonti scritte e dati archeologici)"; Pio Francesco Pistilli (Sapienza di Roma) e Maria Teresa Gigliozzi (UniMc): "A valle dello scisma anacletista. Il passaggio di testimone dal farfense Adinolfo a Clairvaux lungo il corso del Chienti"; Maria Elma Grelli (storica del medioevo marchigiano): "Signorie, territori e feudalità nella Marca centro-meridionale; Enzo Catani (UniMc): "Per un esame storico-epigrafico della lipsanoteca di Santa Maria a piè di Chienti di Montecosaro"; Emanuela Stortoni (Unimc) e Gilberto Pambianchi (Unicam): "Nuove ricerche storico-archeologiche e ambientali nell’area dell’Annunziata di Montecosaro". Domenica mattina si parte con Florian Hartmamm (Università di Aachen-Germania): "Le Marche Imperiali: un questione di metodo tra fonti e bibliografia; Hildegard Sahler (Soprintendenza Belle Arti di Monaco di Baviera): "San Claudio al Chienti: una doppelkapelle romanica. Una tipologia architettonica medievale nelle Marche. Poi sarà la volta di Furio Cappelli e Stefano Cotroneo. In occasione del convegno verrà esposto al pubblico l’antico reliquiario sacro di Santa Maria a Piè di Chienti.

Ennio Ercoli