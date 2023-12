Le Marche e l’oriente. Tucci e gli esploratori che ci hanno avvicinato a quella terra lontana

Giuseppe Tucci e i suoi rapporti con le Marche e il mondo orientale sono stati approfonditi ieri alla Mozzi Borgetti in un convegno. Ospiti e relatori sono stati Franco Cardini, Adolfo Morganti ed Emanuele Luciani. L’incontro è parte di un ampio progetto, "Le Marche e l’oriente", che indaga i rapporti in età moderna fra le due aree.

Tucci è stato un esploratore che, come padre Matteo Ricci secoli prima, ha conosciuto e compreso la cultura orientale. Luciani, ricercatore, ha dato una panoramica sulle centinaia di missionari marchigiani che nel corso dei secoli si sono recati in oriente e, viceversa, su chi dall’oriente, uomini e donne, si recò nelle Marche. Un lungo e complesso lavoro d’archivio che ha permesso al progetto di approfondire il significato storico di un rapporto secolare.

Cardini, professore di Storia medievale alla Normale di Pisa, ha aperto il suo intervento citando Tucci, che parlò così nel febbraio ‘34 all’Ismeo, l’istituto italiano per il medio e l’estremo oriente: "Questo mondo orientale fino a ieri lo tenemmo in soggezione, ma poco ci curammo di conoscerlo; celebravamo al massimo la profondità del suo pensiero filosofico o l’ardore delle sue aspirazioni religiose ed ammiravamo la sua arte più con una curiosità esotica che come una possibile fonte di ispirazione, ma ne denigravamo il carattere. Era nostro compiacimento metterne a nudo tutti i difetti; nulla ci garantiva che la nostra posizione non fosse un fatto passeggero dovuto ad un effimero decadimento per l’oriente, che l’umanità non ha mai ignorato nei millenni della sua storia. Il mondo non è mai stato diviso in compartimenti stagni".

Adolfo Morganti, presidente dell’associazione identità europea, che ha organizzato il ciclo di incontri in cui quello di ieri era inserito, ha centrato il suo intervento sul progetto di parco storico letterario di cui le Marche sono parte e che vuole, nel clima odierno, un confronto tra civiltà differenti parlando di rischi e della necessità di un dialogo a più livelli che conduca ad un clima di collaborazione fra le aree strategiche interessate, ossia l’Europa mediterranea e, dall’altra parte, l’India e più in generale l’Asia intera. Morganti ha detto: "L’idea del parco storico letterario è quella di uno spazio aperto dove i curiosi possano incrociare il tessuto culturale e antropologico, tramite il recupero di documenti e memorie, che ha dato vita a quest’avventura dello spirito, il rapporto con l’oriente. Un progetto che comprende tutta la regione Marche più alcuni territori del Montefeltro in Romagna connessi con l’argomento. Tirare quindi fuori radici antiche, valutarne l’importanza e permetterne la fruizione". Questo il compito, da qui in avanti, per chi vuole studiare i rapporti tra Marche e oriente e approfondire l’importanza dei personaggi che ci hanno aiutato a capire meglio quella terra lontana.