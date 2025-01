Le Marche in prima serata. La miniserie su Leopardi

Il grande poeta recanatese porta le Marche sul piccolo schermo grazie alla miniserie evento Rai "Leopardi – Il poeta dell’Infinito" di Sergio Rubini, che sarà trasmessa in prima sera martedì e mercoledì prossimi su Rai 1. La miniserie, presentata in anteprima mondiale all’81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica La biennale di Venezia 2024, è stata girata in ottobre nelle Marche, in costume, da una produzione composta da circa 120 professionisti, tra le città e i borghi storici della regione in cui sono state ricreate le suggestive scenografie dell’800.

In particolare, si potranno ammirare l’arte e la bellezza dei comuni di Montecassiano, Potenza Picena, Treia, Recanati, Offagna, Osimo, Pollenza, Ascoli e Macerata. Per la realizzazione delle riprese sono state selezionate sul territorio 414 comparse e 26 figurazioni speciali. I panni di Leopardi saranno indossati da Leonardo Maltese, già apprezzato nei film "Rapito" di Marco Bellocchio e "Il Signore delle Formiche" di Gianni Amelio; con lui Alessio Boni nel ruolo del conte Monaldo, l’austero padre; Valentina Cervi interpreterà la madre Adelaide Antici; Giusy Buscemi interpreta l’amata Fanny Targioni Tozzetti, emblema dell’amore irraggiungibile magnificato nei suoi versi.

E ancora Cristiano Caccamo, nelle vesti dell’amico Antonio Ranieri, Alessandro Preziosi nel ruolo di Don Carmine e Fausto Russo Alesi in quello di Pietro Giordani, amico e mentore del poeta. Il ritratto inedito che emerge dalla miniserie "Leopardi - Il poeta dell’infinito" è stato scritto da Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini e Sergio Rubini. "Approfondendo la biografia di Leopardi – nota Sergio Rubini – oltre all’immagine canonica di un uomo immerso in una malinconica solitudine a tinte gotiche, sclerotizzata da una perenne sofferenza fisica, se ne può scorgere un’altra, caratterizzata da una vitalità dirompente. Piuttosto che lo studioso curvo perennemente sui libri, il nostro Leopardi avrà il piglio di un esuberante enfant prodige desideroso divorare il mondo e viverne appieno ogni sfaccettatura. Al posto di una figura grigia, polverosa e respingente, preferiamo tratteggiarne una più brillante, variopinta, trasgressiva e soprattutto piena di fascino".

E ancora. "Le meraviglie storiche e paesaggistiche delle Marche – commenta l’avvocato Andrea Agostini, presidente Fondazione Marche Cultura – saranno ancora una volta protagoniste per due giorni nella miniserie che celebra la vita e l’opera di Leopardi, uno dei più grandi poeti italiani della nostra regione. Un continuo successo che rappresenta il coronamento del grande impegno degli ultimi due anni della Fondazione e della sua Marche Film Commission".