"Le Marche nel mondo grazie a iGuzzini"

È stato inaugurato ieri, nella sede centrale di iGuzzini illuminazione, il nuovo showroom della luce, un progetto innovativo che trasforma la cultura della luce in un’esperienza sensoriale e tecnologica. Al taglio del nastro, oltre a Cristiano Venturini, Chief financial officer di iGuzzini, erano presenti il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, e il presidente della Regione, Francesco Acquaroli (nella foto con Pepa e Venturini). Lo spazio, ideato dall’architetto Alfonso Femia con il progetto illuminotecnico di Artec Studio, si estende su oltre 1.200 metri quadrati indoor e 280 outdoor e si propone come un punto di riferimento internazionale per architetti, designer e professionisti del settore. All’interno sono installati circa 1.200 prodotti diversi, per un totale di 7.000 apparecchi con sistemi di controllo multipli. Una vera e propria città della luce, capace di mostrare gli effetti luminosi in tempo reale, senza ricorrere a simulazioni digitali. I visitatori possono così sperimentare luce diffusa, luce radente, luce circadiana, luce invisibile e persino luce grafica o colorata, ognuna pensata per un preciso contesto architettonico e percettivo. "Mi fa piacere vedere un’ambizione rinnovata – ha affermato Francesco Acquaroli – una tecnologia che sa coniugare l’eccellenza anche con la modernità e con la competitività, quindi è un fattore molto importante per noi soprattutto perché conferma in maniera forte un punto di riferimento in un mondo che per i tramiti dei Guzzini ha proiettato le Marche a livello globale. Questo per noi è veramente molto importante" Cristiano Venturini crede fortemente "di poter portare da tutto il mondo i nostri partner, clienti e stakeholders qui a Recanati e mostrare loro una luce nuova e crediamo di poter raccontare loro una storia differente rispetto agli altri competitor che possono esserci nel mondo". Sogna, invece, Emanuele Pepa, sindaco di Recanati: "La luce e i colori danno sempre emozioni, in un contesto come quello dei Guzzini dove l’eccellenza fa la differenza, con una dirigenza come quella di Cristiano Venturini, che è un buon impulso per innovazione. Rimane sempre un punto d’orgoglio quello di avere un’azienda come questa nei nostri territori. Con l’auspicio che un giorno voglia investire su Recanati, visto che su Ancona ha lavorato molto e vorremmo farlo anche sulla nostra città".

ast. t.