"Le Marche prima dei Piceni": la lectio del professor Cardarelli

La fama a livello internazionale dell’archeologo Andrea Cardarelli, la ricorrenza del mezzo secolo del Museo archeologico e un omaggio a Paolo Appignanesi (nella foto) che tanta parte ha avuto nella fondazione, rendono particolarmente importante la prima delle sei conferenze programmate dal Comune per "Domeniche a Santo Spirito: incontri di Storia, Lettere, Arti". Il cartellone 2023-24 propone per oggi alle 17, nell’Auditorium Santo Spirito, la "lectio" del professor Cardarelli, ordinario di Preistoria e Protostoria all’università "la Sapienza" di Roma, su "Cingoli e le Marche prima dei Piceni".

Basterebbero l’eminenza dell’oratore e il tema del suo intervento, per elevare l’interesse che avrà il corredo di due significativi momenti commemorativi. Si ricorderà infatti che quest’anno ricorre il 50esimo dell’istituzione a Cingoli dell’attuale Museo archeologico di Cingoli, aperto come Museo comunale nell’autunno del 1973. Le premesse, l’avvìo e il consolidamento del complesso, hanno avuto il sostegno dell’appassionato e propulsivo impegno dello studioso e archeologo cingolano Paolo Appignanesi (18 giugno 1943 – 22 marzo 2001) a cui sarà reso una toccante e fervorosa dedica. L’amministrazione municipale, interpretando il voto unanime del Consiglio, ha già espresso agli organi preposti la richiesta per l’intitolazione del Museo ad Appignanesi.

Gianfilippo Centanni