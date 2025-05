"Le Marche trampolino per un nuovo partito"

Base popolare ha come orizzonte la costruzione del Partito popolare europeo in Italia attraverso una lista che racchiuda in sé tutti i partiti appartenenti a questa grande famiglia politica. Mattia Orioli, neo coordinatore provinciale di Base popolare Marche interviene sullo scenario che vede nella nostra regione un laboratorio nazionale per la costruzione della grande casa Italiana del Partito popolare europeo, e spiega che "le Marche sono un trampolino di lancio per la costruzione di un sogno che, mai come oggi, è divenuto necessario, fondamentale e vitale per salvaguardare i valori di una società sempre più persa tra divisioni, contrasti, povertà, guerre e senza una direzione certa. Che sappia difendere la vita ed il vero benessere, attraverso quei valori essenziali ed irrinunciabili, in primis e su tutti l’ispirazione cristiana, fulcro centrale del vero popolarismo. Da troppo tempo, i Popolari in Italia sono rimasti orfani di un progetto unitario e plurale, che si è fermato e frammentato oltre trent’anni fa".