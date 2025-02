Le medaglie di Cingoli per eventi e gare raccolte in un libro

Quanto e come correlato sia lo sport col sociale a Cingoli, può testimoniarlo la medaglistica. L’idea di proporre questa concordanza è venuta a Sergio Matellicani che, in pensione da comandante della polizia locale, ha messo in cantiere una nuova iniziativa: in un libro, la riproduzione delle medaglie inerenti alle benemerenze sportive fatte, coniate e attribuite dai sodalizi cingolani in occasione di manifestazioni agonistiche. Matellicani, propulsore del circolo filatelico numismatico Pio VIII, al suo attivo ha una ventina di pubblicazioni sulla medaglistica da collezione, e soprattutto in chiave locale su vicende, tradizioni, vernacolo, personaggi, fino alle cartoline di Cingoli dal 1900 al 2000.

"Un po’ di tempo fa – racconta – rovistando tra le mie cose, ho trovato alcune medaglie che ricordano eventi come il primo torneo notturno di calcio del 1977, una marcialonga, alcune anche memorabili, quali gare di scherma o riunioni di pugilato, che rimangono nei ricordi di chi le ha viste o ne ha sentito parlare". Dal pensare al fare, Matellicani ha programmato l’impegno. "Mi sono ripromesso di contattare i dirigenti delle varie associazioni sportive: in base al materiale, nel libro sarà dedicato un testo sulla storia di ciascuna. Sono disponibile per avere le medaglie da riprodurre".

Quanto al titolo del libro, Matellicani anticipa: "Medaglie dello sport a Cingoli, oppure Cingoli nelle medaglie sportive". Per contribuire all’opera, è possibile contattando Matellicani al 333-246.2253.

Gianfilippo Centanni