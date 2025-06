"Le mie missioni anche all’estero"

"Non mi aspettavo di ricevere un simile riconoscimento". È quanto dice il recanatese Delio Berrè, capo squadra dei vigili del fuoco in quiescenza, che in carriera ha ricevuto anche un diploma di benemerenza per le esequie di Papa Giovanni Paolo II e per l’elezione di Benedetto XVI. "Sono onorato di aver fatto di questo corpo, ho partecipato a interventi, missioni in Italia e all’estero, in occasione di eventi naturali come quello di Rigopiano. Ho partecipato in Serbia a un’esercitazione di soccorso che ha coinvolto equipaggi di ben 40 Paesi". È stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere "per la professionalità, dedizione e impegno profusi in ambito lavorativo".