"Le mie opere in miniatura dentro le bottiglie"

di Giuliano Forani

La storia della lancetta racchiusa nelle bottiglie. È il capolavoro di Franco Mandolesi, detto Elpidio, ex operaio calzaturiero e amante del mare. Dopo la pensione, ha lasciato la catena di montaggio e cominciato a maneggiare punzoni e ceselli per dedicarsi a crear barche in miniatura, ricostruendo la storia di un lavoro che in un città di mare occupa grandi spazi. Di lancette ne ha ricostruite ben 250, tutte racchiuse in bottiglie di ogni dimensione. A fornirle sono i bar che conoscono Elpidio e la sua passione; la ditta Varnelli gliene ha mandate addirittura a casse. La sua ambizione è di presentare il risultato della sua passione in una mostra al Lido Cluana. La richiesta l’ha fatta, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha garantito che ne terrà in debito conto.

Elpidio, come le è venuta l’idea di ricostruire in bottiglia la storia della pesca?

"Sono di Civitanov e ho sempre davanti agli occhi, allora ragazzino, le immagini delle lancette di ritorno o la barca dei Cellini che scaricava a riva il legno importato dalla Croazia. Ma soprattutto a legarmi di più al mare è l’imbarco sull’Amerigo Vespucci a 19 anni, durante il servizio militare. Navigai per un paio di anni e ho fatto crociere indimenticabili in Centro America e in Nord Europa. Quando mi sono congedato, ho fatto l’operaio calzaturiero, ma il mare e le barche mi sono rimaste nel cuore".

Elpidio, quando ha cominciato a tradurre sogni e ricordi in immagini in bottiglia?

"Pochi anni fa, per hobby. È un passatempo che mi fa sentire giovane e proietta negli anni trascorsi nell’Amerigo Vespucci e alla memoria di quando andavo a pesca di cannelli con gli amici e osservavo il movimento di barche e motopesca".

Come fa a introdurre in bottiglia i suoi lavori?

"Mi munisco di listelli di legno, ne studio le dimensioni e il tipo di scultura da realizzare; poi, con punteruolo, cesello e tanta pazienza, mi metto al lavoro e una volta completato il modello lo introduco nella bottiglia. L’innesto dell’albero e della vela è l’ultimo sforzo e viene alla fine".

E così ha ricostruito tutta la storia della lancetta.

"Sì, ho fatti 250 esemplari prendendo a modello quelle di Civitanova, Porto Recanati e altri centri delle Marche".

Per le bottiglie quanto spende?

"Me le regalano. In un bottiglione che mi ha dato il bar Mariò ho inserito addirittura la Nina, la Pinta e la Santa Maria, le navi di Cristoforo Colombo".

Questi modelli, poi, li vende?

"Per me è un hobby, a meno che qualcuno non ne faccia una richiesta specifica".

Fa solo lancette?

“No. Ho ricostruito in bottiglia un aereo, un pedalò di quelli in uso presso i bagnini e anche un presepe illuminato che ho esposto l’estate scorsa a Civitanova Alta. Le lancette, però, sono la mia passione. Non si trovano più, tranne quella di Pippinello, sulla rotatoria del lungomare. Non è giusto cancellare la storia da cui si è sviluppata Civitanova".

La sua ambizione maggiore?

"Esporre tutti i modelli in una mostra da tenere in piena estate al Lido. Ne ho già fatta una, ma le opere erano poche e si respirava ancora aria di pandemia. Nonostante tutto, i visitatori sono stati quasi 500".