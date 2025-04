"Le mura saranno la nostra nuova cartolina"

"Sarà la nuova cartolina della città" ha annunciato il sindaco Pepa l’altra sera, durante l’incontro pubblico per presentare il progetto di recupero e riqualificazione delle mura sforzesche, risalenti al XV secolo. "Abbiamo tutti lavorato duramente per questo risultato – ha sottolineato il vicesindaco Roberto Bartomeoli – e siamo riusciti a presentare in tempo un progetto che ha ottenuto il massimo finanziamento del bando, 500mila euro, a cui il Comune ha aggiunto 125mila euro per giungere alla quota necessaria per completare i lavori. Si recupererà una zona molto trascurata e degradata, trasformandone il volto. I lavori sono stati aggiudicati a febbraio e in questi giorni è partita la realizzazione del cantiere, gli interventi dovrebbero essere ultimati per ottobre. Chiediamo ai residenti un po’ di pazienza: alcuni disagi legati al cantiere saranno inevitabili, ma si lavorerà a step per evitare elevati impatti sulla viabilità".

Il progetto prevede non solo il recupero storico e artistico delle mura, ma anche del sottostante Parco dei torrioni. Per quest’area si prevede una trasformazione di via Battisti con un camminamento pedonale in sicurezza, a ridosso delle mura; sotto, nella parte iniziale, il boschetto sarà potato per permettere di godere il panorama e sarà realizzata una piccola area fitness e pic-nic. Resteranno il parco giochi e la gancia delle bocce, mentre la parte finale sarà utilizzata come un piccolo anfiteatro naturale per spettacoli e cineforum. Per quanto riguarda mura e bastioni, compresi i camminamenti, sono previsti interventi di pulitura, stuccatura e di stesura di antiparassitari, con l’obiettivo di rendere quest’area appetibile per eventi culturali e turistici. Il sindaco Pepa ha sottolineato l’importanza dei fondi per lo sviluppo di Recanati: "Le mura diventeranno un forte biglietto da visita della città, un ulteriore tassello che la renderà ancora più bella. Tutto questo si deve al grande sostegno della Regione e del presidente Francesco Acquaroli. Tengo a ringraziare anche il vicesindaco Bartomeoli e l’architetto Paduano, dalla cui intuizione è scaturita la partecipazione al bando".

Antonio Tubaldi