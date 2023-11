Le mutazioni a livello urbanistico nell’incontro con Dipende da Noi

Civitanova e le sue mutazioni urbanistiche: il movimento Dipende da Noi organizza per martedì alle 21, in sala consiliare, un incontro pubblico con Paolo Pileri, docente di Pianificazione e Progettazione Urbanistica al Politecnico di Milano. Roberto Mancini, esponenti del movimento di opposizione, ha inoltre presentato un’interrogazione all’amministrazione chiedendo quante sono le modifiche al piano regolatore già attuate o in fase di avvio, qual è la superficie interessata, quanti metri quadrati di verde fruibile per abitante sono previsti e quanti invece per aree a parcheggio. "In città – dice – cresce in modo esponenziale il consumo del suolo, mentre il numero di abitanti tende a diminuire e la maggioranza continua a votare varianti che richiedono cementificazioni".