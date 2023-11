"Le nostre anime di notte" al Feronia con Schilton e Costa

Si alza il sipario del teatro Feronia per "Le nostre anime di notte". Si tratta di un intenso, interpretato da Lella Costa ed Elia Schilton, che dà ufficialmente il via alla stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino, promossa dal Comune e dall’Amat. L’evento viene presentato in esclusiva regionale stasera alle 20. Tratto dal romanzo omonimo di Kent Haruf, pubblicato in Italia da NN Editore. "Un romanzo straordinario, di quelli che si incidono nell’anima e le regalano sollievo e fiducia", spiega la regista Serena Sinigaglia. Lo spettacolo presenta traduzione e adattamento a cura di Emanuele Aldrovandi, scelte musicali di Sandra Zoccolan, consulenza alla coreografia di Alessio Maria Romano e Leonardo Castellani, scene di Andrea Belli, costumi di Emanuela Dall’Aglio, luci di Roberta Faiolo, assistenza alla regia di Michele Iuculano e regia di Serena Sinigaglia.