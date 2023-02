Consultando diversi libri abbiamo scoperto che la lingua italiana deriva dal latino e si è evoluta nel tempo secondo un processo lungo e graduale. Nei secoli, il latino scritto, usato nei documenti ufficiali e nei testi sacri, rimane quasi invariato. Invece la lingua orale subisce molte influenze, come quelle linguistiche e culturali, dalle popolazioni che hanno abitato nella penisola. Il latino era la lingua dei colti, dei giuristi, degli ecclesiastici, il volgare era la lingua del popolo (vulgus). Quando il volgare si afferma in Italia dopo il Mille, non è una lingua omogenea, ma si diversifica in 14 dialetti. Dopo il latino ci sono state delle lingue “derivate” chiamate lingue romanze o latine o neolatine; le principali tra le lingue romanze sono l’italiano, lo spagnolo, il francese, il portoghese ed infine il rumeno. Queste lingue sono parlate ai giorni nostri.

I dialetti si sono evoluti fino a diventare l’italiano che si parla oggi. E il dialetto toscano può essere considerato la base dell’italiano moderno.

Abbiamo poi scoperto che l’evento che ha avuto maggiore impatto, avviando l’unificazione della lingua, fu la televisione che trasmetteva programmi culturali e modelli linguistici.

Così, la crescita economica, le migliori condizioni di vita, la messa in onda dei programmi linguistici in tv incrementarono la diffusione dell’italiano standard a fianco del quale rimasero i dialetti che rappresentavano e rappresentano ancora oggi vere e proprie realtà culturali.

Enrico Cacciolari, Lorenzo Foglia, Marco Lanari e Alessio Parrucci 1ªC