Le nostre tasche e le non scelte della politica

GiannangeliLa vicenda del conguaglio che i cittadini maceratesi si trovano a pagare in questi giorni in merito alla Tari, l’aumentata tassa dei rifiuti, è anche un storia di scelte politiche rimaste in sospeso, non fatte, rinviate. Non scelte, quindi. Al di là di altri dettagli, il motivo principale per cui i cittadini – che saremmo noi – pagano di più è perché l’immondizia viaggia, perché da nove mesi per essere smaltita deve arrivare fino in provincia di Pesaro e dunque i costi sono più alti del doppio che se venisse lavorata "in casa". La discarica non c’è e quando ci sarà non si sa. A leggere quello che si dovrebbe fare viene il mal di testa, tra nuova vasca da realizzare che però funzionerà tre anni in attesa dell’avvio del nuovo impianto, previa individuazione del sito dopo relativa graduatoria, all’ombra dell’aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti e la prevista realizzazione del termovalorizzatore su scala regionale, ma dopo il 2030. Nel frattempo la politica attende, i nostri rifiuti dovranno seguitare a timbrare il biglietto per i loro viaggi, e i cittadini (sempre noi) li dovremo pagare perché il low cost non è previsto. La circostanza invita a una più larga riflessione sugli stili della politica. Quando si sceglie di fare politica, e di accettare incarichi di responsabilità, tra le prime cose che si imparano c’è quella che bisogna prendere delle decisioni. Ciò spesso non coincide con l’unanime plauso, perché qualcuno si scontenta sempre: sta nei giochi, non si può mica piacere a tutti (quindi la politica, quella vera, non è per i piacioni). Troppo spesso ci si impegna in un gioco facile: si scarica la colpa su quelli che c’erano prima, anche se sono ormai anni che si è al timone della nave, e ci si pulisce la coscienza. Pare che il metodo funzioni abbastanza, poiché l’elettore, preso dalle quotidiane vicissitudini, tenda a dimenticare con una certa facilità. Morale: fare scelte è difficile, comunicarle con chiarezza anche di più. È una questione di consenso.