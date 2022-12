Le note dei più grandi compositori risuonano al Concerto di Capodanno

Per salutare il 2022 e brindare al 2023, a Civitanova tornerà il Concerto di Capodanno. L’appuntamento è in programma domani sera, alle 21.15, nel teatro Annibal Caro, e rientra nel calendario della stagione lirica Civitanova all’Opera. Sul palco saranno eseguite dall’Orchestra Sinfonica Puccini, diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, le più belle pagine d’opera, con le musiche dei più grandi compositori. Tre i solisti di altissimo spessore artistico: il soprano Annalisa Raspagliosi, il tenore Anzor Pilia e il basso Mirco Palazzi. Il maestro Sorichetti, direttore artistico di Civitanova all’Opera, ha proprio ricordato quando sia emozionante "poterci incontrare e brindare di nuovo insieme ad un nuovo anno. La nostra volontà è di portare in scena sempre nuove produzioni, con un occhio attento alla qualità. Per questo già stiamo lavorando al programma della quinta edizione della nostra stagione lirica". Anche il sindaco Fabrizio Ciarapica sottolinea "l’alto valore artistico di Civitanova all’Opera, che offre a tutta la cittadinanza momenti di grande musica. È un piacere poter festeggiare assieme in un luogo altamente simbolico, il teatro Annibal Caro: un palcoscenico unico, il più esclusivo della nostra città, che quest’anno ha raggiunto l’importante traguardo dei 150 anni della sua nascita". E proprio per celebrare l’anniversario, grazie alla collaborazione del Caffè del Teatro Cerolini, ci sarà al termine del concerto un piacevole momento di convivialità, in cui gli ospiti rivivranno l’atmosfera dell’epoca con una particolare scenografia. Il brindisi sarà offerto da Cantine Fontezoppa. Il Concerto di Capodanno è promosso dal Comune di Civitanova e dall’Azienda Teatri, ed è organizzato da Marche all’Opera Aps. Ultimi biglietti su Ciaotickets e in tutti i punti vendita connessi.