Le note del violino per "La ballerina dell’amore"

Appuntamento oggi alle ore 17.30, nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, dove andrà in scena il terzo appuntamento della rassegna "Musica Voci Canti". Dopo il folk e la musica popolare, oggi si lascerà spazio alle parole con la presentazione del libro "Ballerina dell’amore", scritto da Alessandra Torregiani e curato da Virginia Pascazio. Con l’autrice, ci sarà la relatrice Elena Di Giovanni e l’accompagnamento di un violinista. Come si legge nell’introduzione del volume, "una donna avanza a passo di danza verso la casa in cui ha vissuto da bambina. Si aggira per i corridoi, tra odori e colori che sono rimasti immutati. Una stanza, in particolare, sembra essere immune al deterioramento del tempo, la camera da letto di sua madre". "Così ha inizio un viaggio interiore – si legge ancora nell’introduzione -, nel tentativo di esorcizzare il dolore della perdita di una madre andata via troppo presto, eppure ancora presente nel guidare le sue scelte come un soffio di vento. La protagonista si identificherà sempre più nella "motreb eshgh" del poeta persiano: "Ballerina dell’amore", che riflette su scelte e relazioni, affronta vuoti e paure, con estrema sensibilità e fiducia sconfinata, nel potere dell’Arte".