Le novità di cura sui tumori gastrointestinali. Esperti a convegno con l’Ast al Cosmopolitan

Si parlerà di stato dell’arte e prospettive future di cura dei tumori gastrointestinali in un convegno organizzato per oggi, dalle 8.30, all’hotel Cosmopolitan di Civitanova dai responsabili scientifici Nicola Battelli, primario dell’oncologia maceratese, Walter Siquini, direttore dell’unità di chirurgia, e Luca Faloppi, responsabile dell’oncologia ambulatoriale degli ospedali di Camerino e San Severino.

L’evento, accreditato Ecm, si articola in quattro sessioni in cui si approfondiranno nello specifico i tumori dello stomaco e della giunzione gastro-esofagea, quelli neuroendocrini e del pancreas, del colon-retto e del fegato negli aspetti più rilevanti della terapia chirurgica e medica, con particolare attenzione agli elementi di novità che riguardano gli approcci chirurgici, i biomarcatori, i farmaci e le nuove indicazioni. Le strategie terapeutiche nei tumori gastrointestinali sono in continua evoluzione e hanno portato negli ultimi anni a un costante miglioramento degli outcome clinici e della qualità di vita dei pazienti. Il convegno, che vedrà la presenza di esperti di rilievo internazionale nel settore, si rivolge a medici chirurghi, farmacisti, biologi, infermieri e esperti di Fisica Medica.