Le nozze d’oro di Giovanni Marcolini e Maria Coppari

Oggi sono attesi in dirittura d’arrivo verso i cinquant’anni di matrimonio i coniugi Giovanni Marcolini e Maria Coppari. Lo sprint finale è previsto nella frazione Bachero di Cingoli, dove il traguardo celebrativo del mezzo secolo di vita coniugale è stato fissato davanti al ristorante "da Antonia" in cui, prenotando un menù adeguato alla felice ricorrenza, Giovanni e Maria hanno dato appuntamento ai figli Simone, Lorenzo e i loro cari, per la lieta conviviale. I festeggiamenti in onore degli "sposi d’oro" culmineranno in allegria con i tradizionali brindisi dopo il taglio della torta contrappuntata dall’emblematico "50 dorato" e da un adeguato corredo di candeline, almeno una per ciascun decennio. Circondati dall’affetto di parenti e amici, la coppia festeggerà l’importante traguardo. A Giovanni e Maria, gli "sposi d’oro" che da domani continueranno la loro serena unione in prospettiva di un altro traguardo, quello delle nozze di diamante, felicitazioni e auguri anche dalla redazione del Carlino!

g. cen.