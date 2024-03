Le nuove direttrici delle strategie aziendali

Integrare i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance nei processi produttivi e nei modelli di business per creare valore per l’azienda, con un impatto positivo sulla propria competitività e solidità, come per la società e il territorio. Questo il focus su cui è stato incentrato, questo pomeriggio presso la sede di Confindustria Macerata, il primo appuntamento organizzato dal Laboratorio ESG Marche. Una realtà attivata lo scorso gennaio da Intesa Sanpaolo con la partnership della Confindustria maceratese e della Fondazione Marche che si pone, appunto, l’obiettivo di accelerare la crescita sostenibile delle PMI marchigiane, mettendo a disposizione progetti di accompagnamento legati all’innovazione e alla transizione sostenibile, digitale e circolare.

Guido Ferrari Bravo di Nativa (società benefit specializzata nel supporto alle aziende nell’evoluzione del proprio business) ha illustrato come l’impresa del futuro deve essere rigenerativa, ovvero puntare ad avere un impatto positivo sulla società, adottano nuove modalità di creazione e sviluppo dei prodotti e servizi per creare valore ponendo sempre la sostenibilità al centro dei processi. Una tematica sviluppata e approfondita nell’ambito della tavola rotonda cui hanno preso parte Stefania Bergamaschi (Direttrice Commerciale Imprese Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo), Domenico Guzzini (Fratelli Guzzini spa), Maurizio Giuli (Chief Strategy Office Simonelli Group) e Alessio Castricini (Responsabile Sviluppo Aziende Centro Accessori), prima delle conclusioni affidate al Presidente Piccola Industria Macerata, Paolo Ceci.

Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo, sottolinea: "Nel 2023 la nostra Direzione Regionale ha erogato alle imprese marchigiane 630 milioni di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine e dal 2020 ad oggi sono stati circa 250 i milioni erogati alle aziende della regione per investimenti espressamente orientati a obiettivi di sostenibilità, welfare per i dipendenti, politiche sociali e ambientali". Paolo Ceci, presidente Piccola Industria Macerata, aggiunge: "l laboratorio ESG è un’occasione importante di sviluppo e di crescita per le nostre imprese. Un percorso che da tempo Confindustria Macerata ha intrapreso consapevole della necessità di attivare e promuovere progetti per sensibilizzare ed accompagnare le imprese che devono sempre più rispondere ad un nuovo sistema di regole". Mario Pesaresi, presidente Fondazione Marche e Acceleratore AC75 SA, così conclude: "Lo scenario competitivo in cui le PMI marchigiane sono immerse impone di considerare i fattori ESG come opportunità che debbono essere affrontate con strumenti e metodi innovativi. In questo le startup, su cui Fondazione Marche investe da oltre 20 anni, possono fornire valide soluzioni e partnership".