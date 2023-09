Le nuove scuole di Sambucheto intitolate ad Hack e Levi Montalcini

Taglio del nastro, ieri mattina, per la scuola primaria e dell’infanzia di via Fermi, a Sambucheto di Montecassiano. I due plessi sono stati intitolati alla scienziata Margherita Hack (primaria) e alla neurologa Rita Levi-Montalcini (infanzia). La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, della dirigente scolastica Natascia Cimini con le insegnanti e di don Franco Palmieri, che ha benedetto la struttura. Presente anche Francesco Tombesi, originario di Sambucheto astrofisico al Nasa-Goddard Space Fligh Center (Usa), che studia la connessione tra i buchi neri supermassicci nelle galassie e l’evoluzione delle galassie stesse e delle loro stelle. L’edifico è stato oggetto di importanti lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, messa in sicurezza e adeguamento degli impianti per un investimento complessivo di circa 3,5 milioni di euro (di cui 2,4 milioni finanziati con fondi ministeriali "Mutui Bei 2018", 300mila euro di contributo Gse e 750mila euro circa di risorse comunali, tra mutuo e alienazione bene immobile). I lavori hanno riguardato anche la riqualificazione della cucina, il rinnovo degli arredi scolastici ed è stata realizzata una sistemazione esterna. "In circa nove anni abbiamo messo al centro la sicurezza delle scuole, con interventi per più di 7 milioni di euro sugli edifici scolastici – ha detto il sindaco Leonardo Catena -. Oggi abbiamo scuole più sicure, oltre che più efficienti energeticamente e più belle. Abbiamo realizzato tre nuovi asili nido, uno nel capoluogo, uno a Sambucheto e uno in corso di realizzazione a Vissani. Questi interventi sulle scuole hanno creato anche qualche disagio; per attenuarlo, ci siamo fatti carico di gran parte del costo del trasporto scolastico, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Sambucheto non è mai stata al centro delle attenzioni di un’amministrazione come lo è stata in questi anni".