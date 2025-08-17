"Le nuvole" in concerto . Omaggio alla musica di De André

"Le nuvole" a Cingoli domani sera non per un’estemporanea velatura al notturno sereno, ma in concerto, alle 21.30, nell’intimità dell’atmosfera del Garden, lo scorcio esterno del rinnovato Circolo cittadino. "Le nuvole" è il nome del gruppo musicale cingolano che da oltre trent’anni propone canzoni e composizioni di Fabrizio De André, impegnandosi per interpretarne la suggestione dei coinvolgenti testi e ricreare quelle atmosfere che si stanno ridivenendo sollecitanti fra i più giovani. Ed è rapportato con sottile ma esplicita finezza alla figura di Fabrizio De André, uno dei maggiori cantautori italiani, il titolo del concerto: "Era molto più curioso di voi".

Compongono l’ensemble orchestrale Guido Colocci voce portante; Stefano Cardella basso; Andrea Feliciani batteria e percussioni; Sergio Misici tastiere e voce; Luca Mengoni violino e fisarmonica; Maurizio Moscatelli sax, flauti e tutti gli strumenti percorsi da aria; Sauro Corinaldi chitarra, bouzuki e voce; Andrea Longo chitarra e voce. Hanno iniziato che erano ragazzi affidando la loro passione costellata di successi a una denominazione quasi surreale come Le nuvole, ed ecco il primo concerto stagionale programmato per Cingoli, dedicato solo al repertorio di De Andrè: in quest’anno, finora il complesso si è esibito a Colmurano, San Severino, Fiastra, Montecassiano. E a San Ginesio ha eseguito "La buona novella", primo concept-album del giovane De André.

Gianfilippo Centanni