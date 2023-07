Le Ombre del Quirinale", Enrico Prosperi presenta il suo nuovo romanzo"

Domani uscirà il libro "Le ombre del Quirinale" del settempedano Enrico Prosperi, edito da Calibano Editore. Prosperi, 40 anni, laureato in Ingegneria della produzione industriale, lavora in un’azienda locale. Oltre alla genealogia, si diletta nella scrittura. Il suo primo libro è stato "Assassinio in conclave" (Giraffa editore, piccola casa editrice locale). "Le ombre del Quirinale" ha come protagonista un giovane presidente della Repubblica, che si trova ad affrontare un pericolo per la democrazia. Tutto inizia con il rapimento di sua figlia, a ridosso delle consultazioni per la formazione del nuovo governo. Ben presto si accorgerà che la soluzione è quasi peggiore problema, che un burattinaio muove le fila avvolto nell’oscurità. Dovrà proteggere la democrazia nella circostanza peggiore, non sapendo di chi fidarsi; potrà fidarsi solo della sua famiglia e di due intraprendenti poliziotte. L’opera sarà disponibile in tutte le librerie, gli shop online e sul sito della casa editrice. "Dilettandomi, ogni tanto, nella scrittura questo romanzo è nato a poco a poco per poi trovare la fiducia della Calibano editore".