Le opere all’asta per beneficenza

Con la vendita per beneficenza delle opere esposte, si concluderà domenica la mostra "Il fumettista dell’impossibile - I mille volti di Alfredo Castelli", inaugurata il 30 agosto al museo civico di Villa Colloredo Mels per celebrare il ricordo, lo spirito e l’eredità del grande maestro scomparso.

Dalle 16 alle 20 sarà possibile acquistare tutte le opere inedite, che compongono la mostra e che sono state create appositamente per quest’occasione da un parterre di artisti tra i maggiori autori di fumetti italiani.

L’asta si svolgerà nell’auditorium Lorenzo Lotto del museo, in via Gregorio XII a Recanati, con due ospiti d’eccezione: lo scrittore, editor e curatore Stefano Fantelli e Anna Castelli. L’asta sarà battuta con incanto, partendo da una base di 80 euro per ciascuna opera e proseguendo con rilanci minimi di 10 euro.

Il ricavato (tolte le spese vive di organizzazione dell’asta) sarà devoluto alla Vidas di Milano, un’associazione senza scopo di lucro che dal 1982 difende il diritto del malato a vivere anche gli ultimi momenti con dignità, offrendo assistenza socio-sanitaria completa e gratuita a domicilio, nell’hospice Casa Vidas, per la degenza e day-hospice, e in Casa sollievo bimbi. Vidas è stato il sostegno che ha accompagnato il maestro Castelli durante tutto il suo ultimo periodo di malattia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione culturale Arcadia, promotrice dell’iniziativa, all’indirizzo e-mail ass.cult.arcadia@gmail.com.