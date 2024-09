Le opere degli allievi di Di Dionisio colorano le pareti di via Ozeri A Tolentino, la mostra "Tolentino Arte" presenta i quadri degli allievi del "Laboratorio dell’arte" di via Ozeri. Opere esposte in centro per la 33esima edizione, frutto delle tecniche apprese nei corsi della scuola itinerante di pittura del prof. Roberto Di Dionisio.