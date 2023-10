Le opere di Daria Castelli a Civitanova in vetrina alla Galleria Sangallo

Le opere dell’artista civitanovese Daria Castelli (nella foto) in vetrina alla Galleria Sangallo di Tolentino. "Il valore di alcune arriva anche a cinquemila euro", dichiara Castelli, la cui esposizione, patrocinata dal Comune di Tolentino, verrà inaugurata domani e si chiuderà il 29 ottobre. Quarantacinque quadri, "i più preziosi riguardano il figurativo, il paesaggistico e il realismo – spiega Castelli –. In generale, mi ispiro al classicismo, tuttavia non disdegno l’impressionismo". L’esposizione, dal titolo ‘Il più grande motivo dei miei silenzi’, sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20. "Mi piace stare tra la gente, dialogare e spiegare la mia arte pittorica", aggiunge Daria Castelli che in estate espose i propri affreschi nei giardini del Lido Cluana, a Civitanova, creando una cornice piacevole per chi da piazza XX settembre si dirigeva verso il varco sul mare e viceversa. L’artista, che fa anche parte della sezione cittadina dell’Ucai, l’Unione cattolica degli artisti italiani, ha anche collaborato con il tenore Augusto Celsi e il violinista Valentino Alessandrini. Per informazioni sulla mostra, rivolgersi a dariacas@inwind.it oppure al numero 340 8499454.