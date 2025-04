Le opere di Duranti esposte nella sala Verdi

Subito dopo l’inaugurazione in programma per le 17.30 di domani, nella sala Verdi del palazzo municipale di Cingoli, inizieranno le visite alla mostra personale delle opere del pittore Daniele Duranti esposte nell’auditorium Santo Spirito con questi orari di apertura: dalle 16 alle 19 di venerdì e sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 di domenica. Originario di Ancona ma ormai cingolano, da tempo insegnante all’istituto comprensivo Coldigioco-Mestica, Duranti nell’esposizione patrocinata dal Comune propone un ideale percorso visivo attraverso le principali tappe del suo intenso impegno nelle due tipologie che hanno caratterizzato il suo primo periodo artistico: televisivo e pittorico. Le ideazioni di Duranti sono finalizzate a svelare il carattere effimero di sequenze estrapolate dal piccolo schermo, attraverso il contrasto con la materia pittorica. Poi, nella fase più recente, Duranti ha riprodotto immagini derivate dall’osservazione diretta della realtà durante i suoi viaggi europei e oltreoceano, e altre prelevate da internet. "L’evento di cui è protagonista Duranti – precisa Jacopo Coloccioni, assessore alla cultura – è inserito nel contesto del progetto Dialoghi, avviato nel 2022 e comprendente una serie di rassegne di artisti contemporanei in luoghi monumentali cingolani".

Gianfilippo Centanni