Le opere di Gianfranco Fraticelli in mostra agli Antichi Forni

È aperta da sabato, nella Galleria degli Antichi forni, la mostra del maceratese Gianfranco Fraticelli. Nell’occasione l’artista presenta anche la sua ultima realizzazione, dal titolo "Icone dell’arte", nella quale si è cimentato sulla tecnica del collage per dedicarla (con ironia) a celebri donne del mondo antico e a icone femminili del mondo dell’arte. Alla cerimonia del taglio del nastro è seguita la presentazione della "personale" a cura di Paola Carella in qualità di organizzatrice nonché vicepresidente dell’Assemblea delle Libere forme associative del Comune di Macerata, che ha poi moderato il successivo dibattito. Erano presenti, fra gli altri, l’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta, Renato Campetella nelle vesti di presidente dell’Associazione italiana per l’ambiente, la cultura e le emergenze, che ha promosso la mostra. Proprio Campetella ha ricordato le grandi qualità umane e intellettuali che rendono Fraticelli un "unicum" nel panorama artistico locale. Poi, l’artista Javier ha descritto i quadri esposti. L’autore ha espresso l’intenzione di donarli a un Comune che li esponga in modo permanente. I promotori della mostra auspicano che questi possano rimanere a Macerata. L’esposizione di Fraticelli resterà aperta fino a domenica 31 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

m. g.