Le opere di Valentini e Piangatelli, taglio del nastro per Art Exhibition

Inaugurata la mostra "Art Exhibition" nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza Del Popolo. Al taglio del nastro il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, e il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi. L’esposizione presenta le opere di Maria Ersilia Valentini e della figlia, Giulia Piangatelli. Due generazioni a confronto, ma anche due modi diversi di interpretare la pittura. Valentini, insegnante, laureata in sociologia ed esperta di scenografia, ha al suo attivo numerose "personali" e "collettive". Piangatelli, laureata in Scienze pedagogiche ed esperta di fumetti, vive e lavora a Roma. La sua attività pittorica è iniziata da alcuni anni ed è rivolta a una ricerca stilistica in cui prevalgono figure e volti femminili di grande impatto visivo, arcaiche e al tempo stesso contemporanee. La mostra resterà aperta fino al 28 dicembre dal giovedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30.