Le opere donate dai cittadini in mostra nel palazzo comunale

Il palazzo comunale di Recanati è oggi anche Galleria d’Arte per accogliere, nelle sale del secondo e terzo piano, alcune opere donate da noti artisti locali e nazionali che per anni sono state conservate nel deposito del museo. La presenza dell’arte nei luoghi di lavoro è considerata necessaria poiché contribuisce a rendere gli ambienti più accoglienti e stimolanti per coloro che quotidianamente vi svolgono le attività lavorative. Si tratta di un piccolo tesoro riportato alla luce e posto alla fruizione del pubblico in un percorso di valorizzazione e conservazione di un patrimonio culturale finora invisibile.

Di tutte le opere esposte è stato anche pubblicato un catalogo in 200 copie il cui coordinamento è stato affidato alla giornalista d’arte Nikla Cingolani. Nel catalogo sono contenute informazioni sulle opere, gli artisti e sul percorso espositivo già inclusivo del primo nucleo di quadri ottocenteschi con i ritratti in bianco e nero dei personaggi coetanei a Giacomo Leopardi e gli spazi dedicati alle donazioni di Cesare Peruzzi e Lorenzo Gigli. A questi nomi si aggiungono quelli di Biagio Biagetti, Arturo Politi, Igino Simboli, Attilio Frapiccini, Claudio Cintoli e molti altri. Peccato solo che ancora non tutte le opere, donate nel tempo dagli artisti all’Amministrazione comunale, abbiano trovato una giusta accoglienza nei locali comunali aperti al pubblico. Una cittadina infatti attende ancora, dopo più di un anno, che per un quadro di suo marito, deceduto diversi anni fa, che lei ha donato al Comune, ne venga formalizzata la consegna tanto che ha deciso, a questo punto, di ritirare la donazione mettendolo in esposizione ad una mostra che sarà realizzata a breve.

Antonio Tubaldi