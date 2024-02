Le opere in legno di Capozucca saranno esposte in biblioteca

Nella biblioteca comunale verrà allestita una sorta di ‘Civitanova in miniatura’. Se questo sarà possibile è grazie alla donazione, fatta all’amministrazione, da Renato e Valchiria Capozucca, figli di Bettino, scomparso nel giugno del 2022. Era un dipendente del Comune, dove aveva svolto la funzione di falegname all’ufficio tecnico, ma era soprattutto un artista del legno e tutte le sua qualità le ha dispiegate nella realizzazione di modellini rappresentativi dei monumenti e degli edifici più importanti di Civitanova, che forgiava in scala nella sua piccola bottega di via Foggia, che era diventata un luogo di ritrovo per chi amava trascorrere lì delle ore mentre lui cesellava e realizzava le sue miniature. Un patrimonio prezioso quello che è riuscito a realizzare e qualche mese fa i figli hanno fatto presente al Comune la volontà di donare sei modellini in legno realizzati dal padre e raffiguranti, in scala e perfettamente aderenti alla realtà, la ex Casa del Balilla (dalle dimensioni di 90 centimetri di lunghezza per 40 di larghezza), Palazzo Sforza sede del Comune (lunghezza 80 centimetri e larghezza 30), Porta Marina a Civitanova Alta (30 centimetri per 40), il Lido Cluana (un metro per 90 centimetri), la Pescheria (63 per 70 centimetri) e infine l’ex Ippodromo. Il Comune ha riconosciuto il valore artistico di queste creazioni e ha accettato la donazione della famiglia a Capozucca, disponendo che i modellini vengano conservati ed esposti, con regolare didascalia, nei locali della biblioteca comunale Zavatti, in viale Vittorio Veneto, appena sarà stato effettuato l’inventario degli stessi.