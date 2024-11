Le Operette morali in portoghese: "Portiamo Leopardi nel mondo"

Importante accordo sottoscritto ieri mattina, al Centro nazionale studi leopardiani, fra il suo presidente Fabio Corvatta e il professore Fabiano Dalla Bona in rappresentanza della facoltà di lettere dell’Universiade Federal do Rio de Janeiro in Brasile.

"L’accordo ribadisce la volontà del Centro – sottolinea Corvatta – di perseguire uno spirito di internazionalità stringendo protocolli d’intesa con diversi istituti di cultura e università per diffondere l’opera leopardiana. Con l’Università di Rio de Janeiro la collaborazione è antica, nasce da un’attività portata avanti da tempo dalla professoressa Fabiana Cacciapuoti. Questo accordo mi riempie di soddisfazione e ci conferma come stiamo andando nella direzione giusta per l’attività di questo istituto".

L’impegno per entrambi gli enti è di diffondere la conoscenza delle opere di Giacomo Leopardi, dallo Zibaldone ai Canti per arrivare alle Operette morali di cui il prossimo anno si celebra i 200 anni dalla loro prima pubblicazione in edizione definitiva a Napoli. Uno degli impegni sottoscritti è proprio la traduzione in portoghese dei 24 componimenti delle Operette morali, da completare entro il 2027, data della prima edizione parziale del testo. A questo anniversario sarà dedicato anche il convegno internazionale previsto a ottobre 2025 con la partecipazione di studiosi da tutto il mondo. Nei prossimi mesi alcuni specialisti di Leopardi dell’Universidade Federal do Rio de Janeiro parteciperanno ai seminari, mostre e convegni che il Cnsl ha in programma di organizzare su Leopardi, Montale e Ungaretti. "Uno degli obiettivi – ha ribadito il professore Dalla Bona – è la penetrazione dell’opera e del pensiero leopardiano in Brasile dove l’interesse per il poeta recanatese non è oggi particolarmente grande".

