Le Orchidee al fianco delle donne: "Insieme per superare la malattia"

Sei anni di impegno al fianco delle donne che affrontano la diagnosi, la cura e il ritorno alla vita dopo il tumore al seno. Un impegno fatto di tanti progetti, dallo sportello informativo e di accoglienza nel day hospital oncologico dell’ospedale di Macerata alle lezioni di yoga, fino all’ultimo in ordine di tempo, ’Le borsette di Tina’.

Per sostenere Le Orchidee nel loro preziosissimo impegno più di 200 persone si sono ritrovate alla cena di beneficenza organizzata dall’associazione al ristorante Cobà di Porto San Giorgio. Un evento che, come ogni anno, ha unito convivialità, emozione e impegno sociale in una serata all’insegna della speranza e della solidarietà.

A fare gli onori di casa è stata la presidente dell’associazione, Maria Baio, che ha ringraziato tutti e presentato il nuovo progetto solidale de "Le borsette di Tina". "Sono speciali borsette porta drenaggio – ha spiegato Baio – realizzate a mano e distribuite gratuitamente a tutte le pazienti del reparto di Oncologia dell’ospedale di Macerata che ne faranno richiesta. Il progetto prende il nome da una paziente la cui famiglia ha voluto dare un contributo per sostenere le donne in questo difficile percorso. Le borsette, confezionate dalle volontarie della nostra associazione, nascono grazie alla generosità di aziende locali che hanno donato le stoffe e i materiali per la realizzazione a testimonianza di una rete solidale che si allarga ogni anno di più".

La serata è stata animata anche da una ricca lotteria solidale, con premi offerti da numerose attività del territorio, che hanno voluto ancora una volta dimostrare il loro sostegno all’associazione. Tra sorrisi e testimonianze, è stato ribadito un messaggio: "Essere insieme è la forza per affrontare anche le più terribili sofferenze".

Beatrice Venanzetti, vice presidente e coordinatrice del reparto di Oncologia dell’ospedale di Macerata, ha portato il saluto del primario Nicola Battelli e ha ricordato la dottoressa Emanuela Romagnoli, scomparsa a febbraio a soli 50 anni, uno dei riferimenti dell’Oncologia di Macerata che ha sostenuto sin dalla nascita il progetto delle Orchidee.

Nel direttivo dell’associazione ci sono anche Angela Pirchio (tesoriera), Cristina Compagniucci (segretaria), Laura Ciccola e Valentina Coacci in qualità di consigliere.