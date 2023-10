"Le OrchiDee" premiate a Milano: "Il nostro impegno per le donne"

CORRIDONIA

"Riamarsi insieme", ecco il messaggio che dà anche il nome al progetto stilato dall’associazione "Le orchiDee", che oggi sarà protagonista all’Istituto dei Ciechi di Milano dove riceverà un riconoscimento in quanto vincitore del bando Community Award Program di Gilead Sciences. La realtà associativa con sede a Corridonia, da sempre al fianco delle donne che affrontano una delle battaglie più difficili, quella contro il tumore al seno, verrà premiata insieme con più di 35 associazioni nazionali del terzo settore operanti nell’area delle malattie infettive, delle patologie oncologiche e oncoematologiche, che si sono aggiudicate un finanziamento complessivo di oltre 830 mila euro.

Il progetto firmato da "Le orchiDee" si pone come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita delle pazienti affette da tumore mammario attraverso una serie di corsi di formazione e incontri con specialisti. "Per noi sarà una grande opportunità – hanno esordito la presidente dell’associazione Maria Baio insieme alla sua vice Beatrice Venanzetti – per portare a realizzazione un progetto che si svilupperà tramite una serie di eventi che toccheranno diversi aspetti dell’attività di affiancamento al paziente. Non parliamo di cura ma di supporto psicologico, sull’attività fisica, sul tipo alimentazione poi consigli su come truccarsi ed anche di tipo burocratico, in quanto esistono delle agevolazioni dedicate ad un paziente oncologico però poco conosciute – hanno aggiunto – pertanto verranno sviluppati tanti aspetti con incontri tematici, a distanza o in presenza tenuti da dei professionisti, che si svolgeranno nel 2024, e rivolti principalmente alle donne con una patologica oncologica mammaria in più a coloro che gli sono a fianco, tipo i familiari o inoltre a persone con altre patologiche perché queste sono problematiche che possono coinvolgere tutti. Alla fine, verranno redatti dei libricini in modo che ogni risposta che è stata data durante questi confronti potrà essere consultata in futuro".

Diego Pierluigi