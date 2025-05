Le panchine rimesse a nuovo grazie ai ragazzi dell’Anffas

In piazza della Stazione a Porto Potenza Picena, i ragazzi seguiti dell’Anffas locale stanno portando avanti un progetto prezioso: quello di riparare e mettere a nuovo le panchine presenti attorno a quell’area centrale. "C’è posto per te" è lo slogan scelto per invitare chiunque a sedersi lì. Nessuno escluso. L’iniziativa in questione è nata su proposta dall’associazione, che ha la sua sede a Montecanepino. Fin da subito, il Comune di Potenza Picena ha accolto questo progetto con grande entusiasmo, provvedendo ad acquistare i materiali necessari alla riqualificazione. E proprio nei giorni scorsi i ragazzi hanno iniziato a riparare le prime panchine della piazza. Mercoledì mattina l’assessore ai servizi sociali Margherita Fermani ha voluto fare visita ai ragazzi al lavoro in piazza, ringraziandoli per l’impegno profuso e finalizzato alla realizzazione di qualcosa che sarà patrimonio dell’intera comunità.