Le passeggiate culturali Alla scoperta del territorio tra libri, arte e gastronomia

di Barbara Palombi

La Confesercenti cambia sede spostandosi da Sforzacosta a via Roma e si rinnova, rilanciando i suoi due settori storici di competenza, il turismo e il commercio. Nell’ambito delle tante novità l’organizzazione promuove l’idea di rilanciare il settore turistico organizzando delle vere e proprie "Passeggiate culturali". L’iniziativa è nata in collaborazione con Mauro Garbuglia, presidente dell’associazione Edimarca, l’editore Simone Giaconi e la Federagit Marche.

"Siamo tornati a Macerata con grande soddisfazione – dichiara Ulderico Orazi, presidente pro-tempore della Confesercenti –, lavoriamo con piccole e medie imprese organizzando vari corsi formativi. Nel rilancio del settore turistico abbiamo avuto l’idea di creare questi appuntamenti in collaborazione con Mauro Garbuglia e Simone Giaconi". L’obiettivo è far conoscere il territorio non soltanto attraverso la sua bellezza ma mettendo in luce anche le tradizioni culturali che lo contraddistinguono". "Sono molto felice di far parte di questo progetto – spiega Mauro Garbuglia, presidente Edimarca – con cui condivido la finalità di promozione e valorizzazione del territorio puntando su molteplici aspetti. È importante mettere in risalto la bellezza della nostra regione che è una realtà ricca di arte storia cultura e tradizioni, abbiamo un patrimonio immenso e dobbiamo promuoverlo". Si parte sabato 25, alle 15, in piazza Duomo, con la prima passeggiata culturale che permetterà di visitare, insieme alla guida di Federagit Marche, anche la mostra "La devozione a Maria nella diocesi a Macerata", a cui seguirà un aperitivo nel ristorante DiGusto, accompagnato dalle letture del libro di Agostino Regnicoli che, reinterpreta in dialetto maceratese, il Piccolo Principe di Exupèry. "Questa iniziativa si propone di abbinare la bellezza del territorio con la nostra cultura dialettale – prosegue l’editore Simone Giaconi –, un progetto importante e innovativo in cui la cultura e il turismo sono i protagonisti assoluti". Sabato 29 aprile, l’iniziativa si svolgerà ad Appignano, partendo alle 15 dalla piazza e visitando il museo della ceramica, alle 17, ci sarà l’aperitivo nel ristorante "Magna marchigiano da Gio" accompagnato dalle letture, nella sala della biblioteca, del libro di Alessandro Mugnoz.

"È importante fare rete per far conoscere le bellezze dei nostri borghi – conclude Stefano Montecchiarini, vicesindaco di Appignano –, che sono luoghi da scoprire e rappresentano il valore aggiunto dell’intera regione". Il 27 maggio il terzo appuntamento sarà a Treia e il 24 giugno a Recanati. Il costo di partecipazione è di 20 euro. Info e prenotazioni: 0733.474940.